В Челябинске начали рассматривать дело о вооруженном нападении депутата на инспектора ДПС

В ходе заседания Задельный попросил суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Суд оставил данное ходатайство без удовлетворения, но удовлетворил другое — о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей. Первое судебное заседание состоится 10 апреля, затем, 13 апреля, будет формироваться коллегия присяжных.

Напомним, ночью 17 августа прошлого года на автодороге Чебаркуль — Магнитогорск был остановлен пьяный водитель, которым оказался 64-летний житель села Уйское, бывший депутат местного отделения партии «Справедливая Россия» Евстафий Задельный. Следствие полагает, что в момент когда инспектор начал составлять акт, мужчина ударил его ножом в грудь. Затем, он стал угрожать второму инспектору, но его действия были пресечены предупредительным выстрелом из табельного оружия.

Задельный обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Согласно максимальной санкции данной статьи мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.