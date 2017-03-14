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14:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске начали рассматривать дело о вооруженном нападении депутата на инспектора ДПС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 14 марта, в Челябинском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-депутата Евстафия Задельного, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника дорожно-патрульной службы, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе суда.

В ходе заседания Задельный попросил суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Суд оставил данное ходатайство без удовлетворения, но удовлетворил другое — о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей. Первое судебное заседание состоится 10 апреля, затем, 13 апреля, будет формироваться коллегия присяжных.

Напомним, ночью 17 августа прошлого года на автодороге Чебаркуль — Магнитогорск был остановлен пьяный водитель, которым оказался 64-летний житель села Уйское, бывший депутат местного отделения партии «Справедливая Россия» Евстафий Задельный. Следствие полагает, что в момент когда инспектор начал составлять акт, мужчина ударил его ножом в грудь. Затем, он стал угрожать второму инспектору, но его действия были пресечены предупредительным выстрелом из табельного оружия.

Задельный обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Согласно максимальной санкции данной статьи мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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