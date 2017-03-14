Омский минздрав обещает до тысячи коек пострадавшим от паводка
В региональном минздраве рассказали о готовности учреждений здравоохранения на период весеннего паводка.
В региональном минздраве рассказали о готовности учреждений здравоохранения на период весеннего паводка.
Учреждения здравоохранения Омской области готовы к проведению
Как пояснили специалисты региональной службы медицины катастроф, при необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением паводковыми водами, будут привлечены до 50 городских бригад скорой помощи, 52 бригады центральных районных больниц, а также 59
В учреждениях здравоохранения области готовы развернуть до 1000 коек для госпитализации пострадавших.
Напомним, что по прогнозам регионального МЧС паводок в регионе начнется после 20 марта.