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14:03 (мск), источник: СуперОмск

В крупнейшем за 100 лет половодье Сибири придется хуже всех — глава Росгидромета

Руководитель Росгидромета Александр Фролов рассказал, что этой весной в России ожидается самое высокое за 100 лет половодье.

«Самая проблемная зона — пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе. Можно сказать, что мы можем ожидать максимально высокое половодье в этом году», — цитируют Фролова РИА Новости.

Эксперт также отметил, что погода по России не соответствует мартовской, опережая график на 20−25 дней. По его словам, мы живем сейчас «по середине апреля».

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