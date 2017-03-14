В крупнейшем за 100 лет половодье Сибири придется хуже всех — глава Росгидромета
Руководитель Росгидромета Александр Фролов рассказал, что этой весной в России ожидается самое высокое за 100 лет половодье.
Руководитель Росгидромета Александр Фролов рассказал, что этой весной в России ожидается самое высокое за 100 лет половодье.
«Самая проблемная зона —
Эксперт также отметил, что погода по России не соответствует мартовской, опережая график на 20−25 дней. По его словам, мы живем сейчас «по середине апреля».