В крупнейшем за 100 лет половодье Сибири придется хуже всех — глава Росгидромета

«Самая проблемная зона — пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе. Можно сказать, что мы можем ожидать максимально высокое половодье в этом году», — цитируют Фролова РИА Новости.

Эксперт также отметил, что погода по России не соответствует мартовской, опережая график на 20−25 дней. По его словам, мы живем сейчас «по середине апреля».