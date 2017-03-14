В Краснодаре 16 марта пустят дополнительный транспорт

Всего до стадиона будут курсировать 10 низкопольных автобусов. Они будут работать в дни матчей в течение всего текущего сезона 2016−2017 годов.

По два дополнительных автобуса от конечных остановок будут идти из Комсомольского и Фестивального микрорайонов. Кроме того, в сторону стадиона будут курсировать троллейбусы маршрута № 11. Они отправятся к стадиону ФК «Краснодар» от конечной остановки на Колхозном (Сенном) рынке.

После матча по два дополнительных автобуса пустят от конечной остановки троллейбуса № 11 по улице Восточно-Кругликовской в микрорайоны Комсомольский, Фестивальный и Гидростроителей, к ТРК «Красная площадь» и на автовокзал «Южный».