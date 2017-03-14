В Краснодаре 16 марта пустят дополнительный транспорт
В Краснодаре в день ответного матча ⅛ финала Лиги Европы ФК «Краснодар» с испанской «Сельтой» для болельщиков пустят дополнительный транспорт.
В Краснодаре в день ответного матча ⅛ финала Лиги Европы ФК «Краснодар» с испанской «Сельтой» для болельщиков пустят дополнительный транспорт.
Всего до стадиона будут курсировать 10 низкопольных автобусов. Они будут работать в дни матчей в течение всего текущего сезона 2016−2017 годов.
По два дополнительных автобуса от конечных остановок будут идти из Комсомольского и Фестивального микрорайонов. Кроме того, в сторону стадиона будут курсировать троллейбусы маршрута № 11. Они отправятся к стадиону ФК «Краснодар» от конечной остановки на Колхозном (Сенном) рынке.
После матча по два дополнительных автобуса пустят от конечной остановки троллейбуса № 11 по улице
Отправление автобусов по каждому из направлений будет осуществляться по мере наполнения салона, сообщили ГТРК «Кубань» в