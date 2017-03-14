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13:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородцы жалуются на езду на снегоходах в Автозаводском парке

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии директор МП «Автозаводский парк» Борис Крохин, в использовании снегоходов нарушений нет.

По его словам, в парке не первый год работает аттракцион — людей на надувной подушке, прикрепленной к снегоходу катают по снегу. Участок, на котором работает аттракцион, огорожен и не пересекается с пешеходными маршрутами, что гарантирует безопасность. Однако гости парка жалуются на то, что снегоходы разрушают почву, а также на шум от них.

Директор парка добавил, что аналогичные жалобы поступают из года в год, но каждый раз инспекция районной администрации не находит никаких нарушений. Так же случилось и в этом году.

В свою очередь начальник юридического отдела Гордумы Ирина Маслова заявила, что любым транспортным средствам запрещено передвигаться по зеленым насаждением.

Однако часть депутатов комиссии по экологии отметили, что не стоит лишать горожан аттракциона, а парка дополнительной прибыли. Они предложили организовать проверку после того, как сойдет снег, и лично убедиться насколько повредили почву снегоходы.

Напомним, реализация программы развития парков Нижнего Новгорода отложена на неопределенный период.

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