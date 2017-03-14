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13:59 (мск), источник: Kazinform

Детский интернет в школах появится в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане планируется обязать администрации школ обеспечивать фильтрованный доступ к интернету, включая wi-fi, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Предложения, которые в этом году планируется принять: это введение категории информации, соответствующей возрасту ребёнка, и обеспечение всех учащихся безопасным интернетом. То есть будет введено обязательное требование для школ приобретать у оператора связи уже очищенный фильтрованный трафик. Это то, что в ближайшее время нас ждёт. В этом году мы предполагаем, что поправки в законодательство будут приняты, и со следующего года это начнёт действовать», — сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров в ходе пресс-конференции в СЦК.

Руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов отметил, что бесконтрольный доступ в интернет является одной из причин агрессивного и неадекватного поведения детей.

«Необходимо ориентировать детей во Всемирной паутине и подсказать им правильные приоритеты», — добавил Оспанов.

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