Детский интернет в школах появится в 2018 году

«Предложения, которые в этом году планируется принять: это введение категории информации, соответствующей возрасту ребёнка, и обеспечение всех учащихся безопасным интернетом. То есть будет введено обязательное требование для школ приобретать у оператора связи уже очищенный фильтрованный трафик. Это то, что в ближайшее время нас ждёт. В этом году мы предполагаем, что поправки в законодательство будут приняты, и со следующего года это начнёт действовать», — сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров в ходе пресс-конференции в СЦК.

Руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов отметил, что бесконтрольный доступ в интернет является одной из причин агрессивного и неадекватного поведения детей.

«Необходимо ориентировать детей во Всемирной паутине и подсказать им правильные приоритеты», — добавил Оспанов.