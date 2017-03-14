В Беларуси ликвидируют 161 водную скважину

«В Беларуси есть определенное количество скважин, которые ранее использовались для добычи подземных вод, а сейчас не используются. На 2017 год запланирована ликвидация 161 неиспользуемой скважины. Такие скважины являются потенциальным источником загрязнения подземных вод», — рассказал Руслан Михалевич.

Запланированные мероприятия по ликвидации неэксплуатируемых скважин являются нововведениями в Республиканский план по наведению порядка на земле и благоустройству на 2017 год, пишет БЕЛТА.

Также в соответствии с ним планируется активизировать работу по наведению порядка в садовых товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах, работу по обустройству контейнерных площадок. По словам Руслана Михалевича, документ планируется внести на утверждение в правительство в марте.

План предполагает закрепление тенденций по улучшению состояния и благоустройства территорий населенных пунктов республики и отражает доказавшие свою эффективность мероприятия. В 2016 году на основании республиканского плана областными, городскими и районными исполнительными комитетами были разработаны, утверждены и реализованы региональные планы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Они включали комплекс работ на сельхозобъектах, в садоводческих товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах, на кладбищах и мемориальных комплексах, в местах и зонах отдыха на водных объектах и особо охраняемых природных территориях, на территориях лесного фонда вдоль автомобильных и железных дорог. Также проводился комплекс работ по содержанию и эксплуатации объектов захоронения отходов и внутрихозяйственных карьеров.