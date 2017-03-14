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17:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи заложат парк в честь 80-летия Краснодарского края

В апреле 2017 года в Сочи будет заложен парк в честь 80-летия образования Краснодарского края.

Источник: ЮГА.ру

«Парк заложат в микрорайоне Макаренко, где сейчас нет достойного места для отдыха горожан», — рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Парк будет занимать 7 га. В зеленой зоне установят аттракционы. По словам Пахомова, вначале посадят около 400 деревьев, затем начнется благоустройство территории.

«С данной инициативой выступили жители микрорайона, которую мы поддерживаем», — сказал мэр Сочи.

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