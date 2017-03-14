В Сочи заложат парк в честь 80-летия Краснодарского края
В апреле 2017 года в Сочи будет заложен парк в честь 80-летия образования Краснодарского края.
В апреле 2017 года в Сочи будет заложен парк в честь 80-летия образования Краснодарского края.
«Парк заложат в микрорайоне Макаренко, где сейчас нет достойного места для отдыха горожан», — рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов.
Парк будет занимать 7 га. В зеленой зоне установят аттракционы. По словам Пахомова, вначале посадят около 400 деревьев, затем начнется благоустройство территории.
«С данной инициативой выступили жители микрорайона, которую мы поддерживаем», — сказал мэр Сочи.