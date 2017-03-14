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15:16 (мск), источник: Югополис

С 15 по 17 марта в Краснодаре изменится график движения пяти трамваев

Изменения коснутся движения маршрутов № 4, 5, 6, 8, 20 в вечернее и ночное время.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба МУП «КТТУ», изменения вводятся в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей по улице Ставропольской.

Трамваи маршрутов № 4, 5, 6, 8, 20 после 21.30 из центра города будут следовать до перекрестка улиц Ставропольской и Титаровской по своим маршрутам, далее — по Титаровской, Воронежской, Стасова.

От перекрестка улиц Стасова и Ставропольской трамваи № 4 и 5 проследуют по своим маршрутам в сторону Комсомольского и Пашковского микрорайонов, трамваи маршрутов № 8 и 20 будут двигаться по Ставропольской в Восточное депо, трамваи маршрута № 6 — по Ставропольской и далее по своему маршруту в Юбилейный микрорайон.

Последний трамвай от остановки «Хладокомбинат» будет отправляться в 22.12 и проследует до Восточного депо.

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