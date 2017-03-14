«Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов для полетов к Луне

«Набор космонавтов будет проходить с 14 марта, период отбора будет до конца года», — сказал Иванов. По его словам, госкорпорация планирует отобрать 6−8 кандидатов.

Он отметил, что предыдущий набор в отряд космонавтов был в 2012 году. Также по его словам, космонавты, отобранные в этом году, будут иметь возможность работы как и в ближнем космосе (на МКС), так и в дальнем — в том числе, они могут совершить первый полет на перспективном космическом корабле «Федерация», в частности к Луне.

«Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля “Федерация”, будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергей Крикалев отметил, что кандидат в отряд космонавтов должен быть до 35 лет, иметь высшее техническое или научное образование.