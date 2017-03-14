«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.
Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах — во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.
Может это настоящая причина недомогания Анатольича?