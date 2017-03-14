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14:52 (мск), источник: РИА Новости

«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, сообщил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"
«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах — во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.

Комментарии
12
Супер Справедливость
Может нужна благотворительная помощь больному на покупку медикаментов??? Сбросимся друзья, а то пропадет ни за что такой человек..
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Виктория Виктория
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева -
Может это настоящая причина недомогания Анатольича?
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А Б
Интересно другое - где премьер собирается лечиться - в Израиле, Германии или, может быть, даже в США?
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