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15:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Действия екатеринбургских врачей, высадивших больного ребенка из скорой, признали законными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники прокуратуры не выявили явных нарушений в действиях врачей в Екатеринбурге, которые не довезя до больницы больного ребенка и его отца, высадили их.

Инцидент произошел 1 марта в одном из районов Екатеринбурга. К семилетнему мальчику, у которого поднялась высокая температура, вызвали скорую. Медики повезли ребенка и сопровождавшего его отца в детскую больницу № 9. Однако по пути между врачами и мужчиной завязался конфликт. В итоге гражданин вместе с ребенком покинули медицинский автомобиль, отправившийся по другому вызову, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства Свердловской области.

Однако по предварительным данным, мужчина в пылу ссоры повредил дверь машины. По факту инцидента прокуратура и СУ СК начали проверку и на сегодняшний день правоохранительные органы не видят никаких нарушений в действиях врачей. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту повреждения отцом ребенка имущества муниципального предприятия.

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