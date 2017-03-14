Действия екатеринбургских врачей, высадивших больного ребенка из скорой, признали законными

Инцидент произошел 1 марта в одном из районов Екатеринбурга. К семилетнему мальчику, у которого поднялась высокая температура, вызвали скорую. Медики повезли ребенка и сопровождавшего его отца в детскую больницу № 9. Однако по пути между врачами и мужчиной завязался конфликт. В итоге гражданин вместе с ребенком покинули медицинский автомобиль, отправившийся по другому вызову, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства Свердловской области.

Однако по предварительным данным, мужчина в пылу ссоры повредил дверь машины. По факту инцидента прокуратура и СУ СК начали проверку и на сегодняшний день правоохранительные органы не видят никаких нарушений в действиях врачей. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту повреждения отцом ребенка имущества муниципального предприятия.