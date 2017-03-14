Нелегалов нашли на кондитерской фабрике

В ее рамках задержали нескольких нарушителей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Их обнаружили на кондитерской фабрике в Металлургическом районе и на стройке в Курчатовском районе.

«Проверено 45 иностранных граждан, 15 из них доставлены в управление по вопросам миграции. Составлено девять протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в стране, 11 протоколов по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

В результате нелегалам придется выплатить штраф на сумму 42 тыс. рублей. А 13 человек покинут страну — принято решение об их выдворении.