Синоптики пообещали потепление в Омске к концу марта

При этом ночи будут морозными с температурой −12…−17°С, в отдельных районах до 20…-25°С, но днем температура будет подниматься до −3…+2°С. Таким условия будут способствовать вымерзанию подтаявшего днем снега.

Стабильное потепление же должно начаться в третьей декаде марта, когда днем температура будет подниматься до +1…+6°С, в южных районах — до +11°С, а ночью — в среднем −1…−6°С. Тогда же начнет активно таять снег.

В целом, по данным метеорологов, температура в Омской области за первую декаду марта была на 4−5 градусов выше климатической нормы.