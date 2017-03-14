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14:59 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики пообещали потепление в Омске к концу марта

С 15 марта в Омске и области установится спокойная, малооблачная погода без осадков, определили синоптики Обь-Иртышского Гидрометцентра.

При этом ночи будут морозными с температурой −12…−17°С, в отдельных районах до 20…-25°С, но днем температура будет подниматься до −3…+2°С. Таким условия будут способствовать вымерзанию подтаявшего днем снега.

Стабильное потепление же должно начаться в третьей декаде марта, когда днем температура будет подниматься до +1…+6°С, в южных районах — до +11°С, а ночью — в среднем −1…−6°С. Тогда же начнет активно таять снег.

В целом, по данным метеорологов, температура в Омской области за первую декаду марта была на 4−5 градусов выше климатической нормы.

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