В Воронеже начнётся массовый отлов бездомных собак и кошек

В Центральном районе, например, исполнитель уже выбран. Всего же на решение проблемы бродячих собак в Воронеже в этом году выделено чуть более миллиона рублей.

Кроме того продолжаются работы по отлову животных в очаге бешенства. Напомним, режим карантина установлен в пределах улиц Богдана Хмельницкого, Артамонова и переулка Богдана Хмельницкого.

Там запрещено продавать животных, а также вывозить их за границы карантинной зоны. Ограничительные мероприятия продлятся до 25 апреля.

Наталья Ветер, руководитель Управления экологии:

«Всего на территории города было обнаружено два животных. Это не стая бешеных собак, это всего лишь два животных с вирусом бешенства, причём одно из животных, оно было не безнадзорным, оно было домашним животным, которое проживало с хозяином более 7 лет. Второе животное — это был маленький щенок».