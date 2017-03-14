От Болгарии на «Евровидении» выступит уроженец Москвы

На музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве от Болгарии выступит самый молодой участник — 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Костов родился в Москве 15 марта 2000 года, его отец болгарин, мать — гражданка Казахстана. Российским телезрителям он знаком по песенному конкурсу «Голос. Дети», одним из финалистов Костов стал в 2014 году, его наставником был Дима Билан.

В Киеве певец выступит с композицией Beautiful Mess. «Сейчас я являюсь самым молодым участником конкурса. Но именно это меня дополнительно мотивирует», — заявил Костов.

Кандидатура артиста была утверждена за два дня до 17-летия Костова, что стало для него «самым большим и волнующим подарком».

Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».