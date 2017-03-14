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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На суицид решились 250 свердловских школьников

Большинство удалось спасти.

В 2016 году наложить на себя руки пытались 250 свердловских школьников. До конца суицид довели 12 подростков — ежегодно эта цифра колеблется от 11 до 14, сообщил детский омбудсмен области Игорь Мороков на заседании социального комитета Заксобрания 14 марта.

По его мнению, основная причина в том, что свердловские школы формально подходят к налаживанию отношений внутри детских коллективов, сообщает «Уралинформбюро».

«Мне кажется, не до конца используется ресурс комиссий по разрешению конфликтов в школах. Все-таки основной причиной суицидов являются именно конфликты между детьми. При этом руководители образовательных учреждений очень формально относятся к организации подобных комиссий. Они их создают, раз требуют, но не развивают данное направление работы», — подчеркнул И. Мороков.

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