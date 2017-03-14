На суицид решились 250 свердловских школьников

В 2016 году наложить на себя руки пытались 250 свердловских школьников. До конца суицид довели 12 подростков — ежегодно эта цифра колеблется от 11 до 14, сообщил детский омбудсмен области Игорь Мороков на заседании социального комитета Заксобрания 14 марта.

По его мнению, основная причина в том, что свердловские школы формально подходят к налаживанию отношений внутри детских коллективов, сообщает «Уралинформбюро».