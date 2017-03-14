Артистам пермского балета поднимут зарплату

Фонд оплаты труда артистов балетной труппы Пермского театра оперы и балета краевое правительстве намерено увеличить, сообщает газета Business Class. Речь идёт о дополнительном выделении из бюджета 11,6 млн рублей.

«На этом рынке очень высока конкуренция, и наших артистов начали переманивать столичные театры. Мы, конечно, не можем этого допустить. Для того чтобы сохранить труппу, нужно повысить заработную плату», — считает первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.

Напомним, в начале февраля главный режиссёр Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис грозился покинуть Пермь, если не построят новую сцену. 14 февраля врио губернатора Пермского края Максим Решетников провёл совещание с участием правительства края и руководства театра по поводу строительства новой сцены для оперного.