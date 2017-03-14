Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
5 фантастических технологий продления жизни
Психологи определили, что значит «хороший человек»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
15:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфа хочет получить под захоронения федеральные сельхозземли в Уфимском районе

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Горсовет Уфы попросил федеральные и республиканские власти помочь городу решить проблему с дефицитом земли под кладбища. Речь идет, в частности, о просьбе выделить под новое кладбище участок в 1200 гектаров, расположенный в Уфимском районе. Соответствующее ходатайство принято депутатами Горсовета сегодня на межведомственном совещании, сообщает РБК-Уфа.

Депутаты надеются таким образом решить проблему переполненности Южного кладбища. В ноябре Горсовет принял решение приостановить захоронения с перспективой полностью закрыть кладбище с июля 2017 года. Тогда власти города заявляли, что расширяться кладбищу дальше некуда, потому что оно подступило к границам населенных пунктов, федеральным землям сельхозназначения и лесного фонда. Попытки прирезать к кладбищу новые участки столкнулись с противодействием администрации Михайловского сельсовета, в границах которого оно расположено.

На заседании во вторник, 14 марта, было объявлено, что «вопрос расширения Южного кладбища можно было бы решить путем использования прилегающих к нему сельхозземель. Под эти цели можно беспрепятственно использовать участок площадью более тысячи гектаров. Однако он находится в федеральной собственности». В связи с этим Горсовет обращается в комитеты Госсобрания и правительство региона с просьбой «ходатайствовать перед Минсельхозом России о передаче земельного участка в муниципальную собственность Уфы для резервирования земель под кладбища на долгосрочную перспективу».

По данным РБК-Уфа, речь идет об участке площадью 12 квадратных километров, расположенном в Уфимском районе. Пресс-секретарь Горсовета Евгений Рахимкулов подчеркнул, что речь идет именно о ходатайстве, а не о принятом решении.

Среди других инициатив городских властей — включить Южное кладбище в границы города, с выделением Уфимскому району равноценного участка взамен. С такой инициативой выступил сегодня начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов.

Кроме того, город попросил региональный парламент инициировать изменения в федеральное законодательство о похоронном деле, которые позволили бы усилить муниципальный контроль над участниками рынка ритуальных услуг. Администрация Уфы рассмотрит вопрос о создании в городе независимого центра оценки квалификации участников рынка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь