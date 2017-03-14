Уфа хочет получить под захоронения федеральные сельхозземли в Уфимском районе

Депутаты надеются таким образом решить проблему переполненности Южного кладбища. В ноябре Горсовет принял решение приостановить захоронения с перспективой полностью закрыть кладбище с июля 2017 года. Тогда власти города заявляли, что расширяться кладбищу дальше некуда, потому что оно подступило к границам населенных пунктов, федеральным землям сельхозназначения и лесного фонда. Попытки прирезать к кладбищу новые участки столкнулись с противодействием администрации Михайловского сельсовета, в границах которого оно расположено.

На заседании во вторник, 14 марта, было объявлено, что «вопрос расширения Южного кладбища можно было бы решить путем использования прилегающих к нему сельхозземель. Под эти цели можно беспрепятственно использовать участок площадью более тысячи гектаров. Однако он находится в федеральной собственности». В связи с этим Горсовет обращается в комитеты Госсобрания и правительство региона с просьбой «ходатайствовать перед Минсельхозом России о передаче земельного участка в муниципальную собственность Уфы для резервирования земель под кладбища на долгосрочную перспективу».

По данным РБК-Уфа, речь идет об участке площадью 12 квадратных километров, расположенном в Уфимском районе. Пресс-секретарь Горсовета Евгений Рахимкулов подчеркнул, что речь идет именно о ходатайстве, а не о принятом решении.

Среди других инициатив городских властей — включить Южное кладбище в границы города, с выделением Уфимскому району равноценного участка взамен. С такой инициативой выступил сегодня начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов.

Кроме того, город попросил региональный парламент инициировать изменения в федеральное законодательство о похоронном деле, которые позволили бы усилить муниципальный контроль над участниками рынка ритуальных услуг. Администрация Уфы рассмотрит вопрос о создании в городе независимого центра оценки квалификации участников рынка.