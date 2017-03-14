На Северной стороне Севастополя из-за ремонта на трассе образовались километровые пробки

По словам депутата, ситуацию на дороге усугубляет нерегулируемый железнодорожный переезд. «Который находится в таком состоянии, что транспорт снижает скорость практически до полной остановки. Из-за этого там многокилометровая пробка. Если этот переезд сегодня ночью отремонтировать, то тогда завтра уже движение там восстановится, несмотря на повышенное количество автомобилей», — говорит Круглов.

Депутат подчеркнул, что ремонтные работы продлятся еще как минимум неделю. «Ситуацию нужно срочно решать», — говорит он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на прошлой неделе на 54−55 км трассы сошел оползень, вследствие чего власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и разработали схемы объезда. С 14 марта было принято решение о полном прекращении движения — до завершения восстановительных работ по ликвидации оползня.

Объезд данного участка дороги организован через Северную сторону (ул. Богданова — ул. Челюскинцев), поселок Любимовка, поселок Фруктовое. С 6 утра среды объезд для легкового транспорта будет организован через Поворотное.