На Северной стороне Севастополя из-за ремонта на трассе образовались километровые пробки
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). На Северной стороне Севастополя практически по всей протяженности улицы Богданова, и частично улице Челюскинцев
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). На Северной стороне Севастополя практически по всей протяженности улицы Богданова, и частично улице Челюскинцев
По словам депутата, ситуацию на дороге усугубляет нерегулируемый железнодорожный переезд. «Который находится в таком состоянии, что транспорт снижает скорость практически до полной остановки.
Депутат подчеркнул, что ремонтные работы продлятся еще как минимум неделю. «Ситуацию нужно срочно решать», — говорит он.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на прошлой неделе на 54−55 км трассы сошел оползень, вследствие чего власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы
Объезд данного участка дороги организован через Северную сторону (ул. Богданова — ул. Челюскинцев), поселок Любимовка, поселок Фруктовое. С 6 утра среды объезд для легкового транспорта будет организован через Поворотное.