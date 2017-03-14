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15:22 (мск), источник: НИА Самара

Прокуратура Кировского района проверила состояние дорожного покрытия Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская

Прокуратурой Кировского района г. Самары совместно со специалистами отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Самаре проверено исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в ООО «Самаратрансстрой» на участке дорожного покрытия Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская города Самары.

По результатам проверки выявлено 6 нарушений требований федерального законодательства, внесено 1 представление, возбуждено 2 административных дела.

Установлено, что между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (заказчиком) и ООО «Самаратрансстрой» (подрядчиком) заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону.

ООО «Самаратрансстрой» в рамках исполнения государственного контракта разработаны и согласованы с Минитрансом Самарской области схемы организации дорожного движения в районе Московского шоссе на участках от пр. Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» г. о. Самара, которые проверены Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.

В силу ст. 12 Федерального закона ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В нарушение указанных требований ООО «Самаратрансстрой» на реконструируемом участке Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Анжерская не в полном объеме установлены водоналивные тумбы, фонари красного цвета в зоне производственных работ, предусмотренные указанными схемами организации дорожного движения.

Также на участке автодороги по Московскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская города Самары загрязнены дорожные знаки, в то время, как данные знаки содержатся в схемах организации дорожного движения.

Кроме того, ООО «Самаратрансстрой» не обеспечена безопасность дорожного движения при реконструкции (содержании) дорог областного значения и элементов обустройства, в том числе, участка Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Анжерская, а именно выявлено наличие повреждения дорожного покрытия (выбоины), превышающего предельные размеры: длиной — от 0,9 м до 2,0 м, шириной — от 0,8 м до 1,6 м, глубиной — от 0,6 м до 0,16 м. В свою очередь на участке на пересечении Московского шоссе с Волжским шоссе длиной — от 0,8 м до 3,0 м, шириной — от 0,8 м до 2,0 м, глубиной — от 0,06 м до 0,20 м.

По означенным нарушениям прокуратурой района в отношении директора Суркова С. Ю. и ООО «Самаратрансстрой» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений).

В целях устранения нарушений законов и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности прокуратурой Кировского района г. Самары в адрес руководителя ООО «Самаратрансстрой» внесено представление.

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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