Прокуратура Кировского района проверила состояние дорожного покрытия Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская

По результатам проверки выявлено 6 нарушений требований федерального законодательства, внесено 1 представление, возбуждено 2 административных дела.

Установлено, что между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (заказчиком) и ООО «Самаратрансстрой» (подрядчиком) заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону.

ООО «Самаратрансстрой» в рамках исполнения государственного контракта разработаны и согласованы с Минитрансом Самарской области схемы организации дорожного движения в районе Московского шоссе на участках от пр. Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» г. о. Самара, которые проверены Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.

В силу ст. 12 Федерального закона ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В нарушение указанных требований ООО «Самаратрансстрой» на реконструируемом участке Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Анжерская не в полном объеме установлены водоналивные тумбы, фонари красного цвета в зоне производственных работ, предусмотренные указанными схемами организации дорожного движения.

Также на участке автодороги по Московскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская города Самары загрязнены дорожные знаки, в то время, как данные знаки содержатся в схемах организации дорожного движения.

Кроме того, ООО «Самаратрансстрой» не обеспечена безопасность дорожного движения при реконструкции (содержании) дорог областного значения и элементов обустройства, в том числе, участка Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Анжерская, а именно выявлено наличие повреждения дорожного покрытия (выбоины), превышающего предельные размеры: длиной — от 0,9 м до 2,0 м, шириной — от 0,8 м до 1,6 м, глубиной — от 0,6 м до 0,16 м. В свою очередь на участке на пересечении Московского шоссе с Волжским шоссе длиной — от 0,8 м до 3,0 м, шириной — от 0,8 м до 2,0 м, глубиной — от 0,06 м до 0,20 м.

По означенным нарушениям прокуратурой района в отношении директора Суркова С. Ю. и ООО «Самаратрансстрой» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных

сооружений).

В целях устранения нарушений законов и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности прокуратурой Кировского района г. Самары в адрес руководителя ООО «Самаратрансстрой» внесено представление.