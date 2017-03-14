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15:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Выезд на Борский мост с ул. Карла Маркса Нижнего Новгорода закрывается с 15 марта до 27 июля

Выезд на Борский мост с ул. Карла Маркса Нижнего Новгорода закрывается с 15 марта до 27 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 14 марта.

Закрытие движение обусловлено строительством транспортной развязки, которая перекроет движение на ул. Сергея Акимова, на участке от дома № 26 до дома № 41. Таким образом, выезд на Борский мост станет невозможен, там останется открытым только поворот налево, к домам №№ 42−59 по ул. Сергея Акимова. Выезд на Борский мост для автомобилистов останется по прежней схеме, только в районе поста ДПС на время проведения работ будет сужена проезжая часть.

Работы по строительству транспортной развязки ведутся в рамках создания Борского транспортного узла, который сейчас строится в регионе. Сам дублер Борского моста построен 4 ноября 2016 года.

В июле прошлого года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщал, что некоторые объекты транспортного узла с борской стороны также уже построены. Он имел в виду мост через реку Везлома и развязку в районе Неклюдово. Также он сообщил, что началось строительство двухуровневой развязки на Мещере.

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