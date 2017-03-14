Выезд на Борский мост с ул. Карла Маркса Нижнего Новгорода закрывается с 15 марта до 27 июля

Закрытие движение обусловлено строительством транспортной развязки, которая перекроет движение на ул. Сергея Акимова, на участке от дома № 26 до дома № 41. Таким образом, выезд на Борский мост станет невозможен, там останется открытым только поворот налево, к домам №№ 42−59 по ул. Сергея Акимова. Выезд на Борский мост для автомобилистов останется по прежней схеме, только в районе поста ДПС на время проведения работ будет сужена проезжая часть.

Работы по строительству транспортной развязки ведутся в рамках создания Борского транспортного узла, который сейчас строится в регионе. Сам дублер Борского моста построен 4 ноября 2016 года.

В июле прошлого года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщал, что некоторые объекты транспортного узла с борской стороны также уже построены. Он имел в виду мост через реку Везлома и развязку в районе Неклюдово. Также он сообщил, что началось строительство двухуровневой развязки на Мещере.