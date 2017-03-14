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16:33 (мск), источник: РБК - Украина

У главного харьковского священника нашли миллионное состояние

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Олег Легкий) владеет несколькими домами, квартирами, земельными участками и элитными автомобилями. О миллионном состоянии святого отца рассказали журналисты программы «Гроші».

Священник имеет две квартиры и два паркоместа в жилом комплексе «Садовая горка», где обитают богатые харьковчане. Но скорее всего сам митрополит проживает в другом элитном микрорайоне, где имеет три дома и два земельных участка, каждый из которых стоит порядка $250−550 тыс.

В реестре значится, что святой отец владеет также четырьмя участками в полгектара земли, которые расположены в лесу на побережье водохранилища. Там же стоит особняк с бассейном. Попасть туда обычным людям невозможно, поскольку проезд к владениям епископа перекрыт. Но согласно публичной кадастровой карте, эта земля ему не принадлежит.

Журналисты выяснили, что имения отца Онуфрия обошлись ему от $4,5 млн до $7,5 млн. Кроме того, священник имеет бизнес вместе со своим братом Яромиром Легким — фирму «Укрзембудтур», которая по факту никакую деятельность по указанному адресу не ведет.

Помимо домов и участков, у епископа есть дорогая машина — Mercedes-Benz S-класса, а его брат ездит на Mercedes GL 550. Каждый из автомобилей стоит пример $40−45 тыс.

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