У главного харьковского священника нашли миллионное состояние

Священник имеет две квартиры и два паркоместа в жилом комплексе «Садовая горка», где обитают богатые харьковчане. Но скорее всего сам митрополит проживает в другом элитном микрорайоне, где имеет три дома и два земельных участка, каждый из которых стоит порядка $250−550 тыс.

В реестре значится, что святой отец владеет также четырьмя участками в полгектара земли, которые расположены в лесу на побережье водохранилища. Там же стоит особняк с бассейном. Попасть туда обычным людям невозможно, поскольку проезд к владениям епископа перекрыт. Но согласно публичной кадастровой карте, эта земля ему не принадлежит.

Журналисты выяснили, что имения отца Онуфрия обошлись ему от $4,5 млн до $7,5 млн. Кроме того, священник имеет бизнес вместе со своим братом Яромиром Легким — фирму «Укрзембудтур», которая по факту никакую деятельность по указанному адресу не ведет.