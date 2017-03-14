Мечта о Таиланде заставила каменца погасить 600-тысячный долг

Житель Каменска-Уральского выплатил 615 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, чтобы выехать за границу. Мужчина планировал провести отпуск в Таиланде, но помешать осуществиться его мечте мог долг по исполнительному производству.

Ранее Красногорский райсудом присудил каменцу возместить моральный вред водителю, нанесенный в результате ДТП. Однако никаких попыток погасить долг он не предпринимал, пока не узнал о временном ограничении права на выезд из РФ, сообщили «Уралинформбюро» в УФССП по Свердловской области.

После этого житель Каменска-Уральского заранее рассчитался по долгам и обратился к приставам с просьбой снять ограничение на выезд.

Стоит отметить, что за 2016 год приставы ограничили выезд за границу 44 414 жителям Среднего Урала. Общая сумма их долга составила порядка 30 миллиардов рублей. На сегодня невыездными считаются 20 758 человек.

Информацию о долгах можно получить в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП по Свердловской области (http://www.r66.fssprus.ru/).