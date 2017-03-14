Мечта о Таиланде заставила каменца погасить 600-тысячный долг
Перед участником ДТП.
Перед участником ДТП.
Житель
Ранее Красногорский райсудом присудил каменцу возместить моральный вред водителю, нанесенный в результате ДТП. Однако никаких попыток погасить долг он не предпринимал, пока не узнал о временном ограничении права на выезд из РФ, сообщили «Уралинформбюро» в УФССП по Свердловской области.
После этого житель
Стоит отметить, что за 2016 год приставы ограничили выезд за границу 44 414 жителям Среднего Урала. Общая сумма их долга составила порядка 30 миллиардов рублей. На сегодня невыездными считаются 20 758 человек.
Информацию о долгах можно получить в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП по Свердловской области (http://www.r66.fssprus.ru/).