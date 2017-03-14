В Омске опять жалуются на сильный запах вещества для производства снотворного
Еще не утихли споры по выбросам на прошлой неделе, как омичи вновь жалуются на сильный запах.
Еще не утихли споры по выбросам на прошлой неделе, как омичи вновь жалуются на сильный запах.
О неприятном запахе сообщают жители Левого берега и Нефтяников. В соцсетях уже заявляют о проблеме.
«Да блин же… у нас что, комиссия из Москвы уехала уже? Снова эта вонь, этот сраный этилмеркаптан, я уже даже название запомнила. Я только очухиваться начала от прошлого раза и
По всей видимости, запах чувствуется
Отметим, что по выбросам минувшей недели эксперты пришли к выводу, что речь идет об этилмеркаптане. Пахучее вещество добавляют в газ для выявления утечек, а также используют для производства снотворных.
В свою очередь контролирующие органы проводят проверку по крупным промышленным предприятиям города в поисках источника запаха.