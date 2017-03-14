В Омске опять жалуются на сильный запах вещества для производства снотворного

О неприятном запахе сообщают жители Левого берега и Нефтяников. В соцсетях уже заявляют о проблеме.

«Да блин же… у нас что, комиссия из Москвы уехала уже? Снова эта вонь, этот сраный этилмеркаптан, я уже даже название запомнила. Я только очухиваться начала от прошлого раза и снова-здорово… », — пишет в соцсети Facebook Анастасия Кичигина (стиль и орфография автора).

По всей видимости, запах чувствуется из-за штиля, который сейчас наблюдается в городе.

Отметим, что по выбросам минувшей недели эксперты пришли к выводу, что речь идет об этилмеркаптане. Пахучее вещество добавляют в газ для выявления утечек, а также используют для производства снотворных.

В свою очередь контролирующие органы проводят проверку по крупным промышленным предприятиям города в поисках источника запаха.