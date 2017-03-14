Минприроды напоминает о запрете на выжигание сухой растительности

Разведение костров, сжигание растительных остатков на территориях общего пользования в населенных пунктах не допускаются, за исключением специально обустроенных для этого мест, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов. А на остальных территориях допускаются с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности.

Пользователи объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения очагов возгорания принять меры по их ликвидации.

За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23).

За разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 БВ.

Кроме того, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков является фактом причинения вреда окружающей среде и предусматривает гражданско-правовую ответственность.

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным указом Президента от 24 июня 2008 года № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде».