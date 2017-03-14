Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером

В альбом вошли 66 портретов ветеранов американской армии, с которыми Буш общался в течение своей карьеры.

Я знаю лично каждого, кого нарисовал. Создавая портреты, я думал о происхождении этих людей, их службе, их ранениях и их восстановлении

Чем занимаются бывшие президенты США после ухода с поста?

Среди художников, которые наиболее сильно повлияли на его манеру, Буш-младший называет Люсьена Фрейда, Уэйна Тибо, Джейми Уайета, Фэрфилда Портера, Рэя Тернера и Хоакина Соролью.

Книга поступила в продажу 27 февраля. Она держится на первой строчке среди бестселлеров жанра нон-фикшн по версии Publishers Weekly.

В 2014 году Джордж Буш-младший представил галерею собственноручно написанных портретов мировых лидеров, в числе которых оказался президент России Владимир Путин.