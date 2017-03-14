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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером

Книга «Портреты мужества», в которой собраны картины кисти бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, стала бестселлером. Об этом сообщает портал Artnet.

Источник: George W. Bush Presidential Center

В альбом вошли 66 портретов ветеранов американской армии, с которыми Буш общался в течение своей карьеры.

Я знаю лично каждого, кого нарисовал. Создавая портреты, я думал о происхождении этих людей, их службе, их ранениях и их восстановлении
Джордж Буш-младший
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Среди художников, которые наиболее сильно повлияли на его манеру, Буш-младший называет Люсьена Фрейда, Уэйна Тибо, Джейми Уайета, Фэрфилда Портера, Рэя Тернера и Хоакина Соролью.

Книга поступила в продажу 27 февраля. Она держится на первой строчке среди бестселлеров жанра нон-фикшн по версии Publishers Weekly.

В 2014 году Джордж Буш-младший представил галерею собственноручно написанных портретов мировых лидеров, в числе которых оказался президент России Владимир Путин.

Буш-младший — 43-й президент США. Был главой государства в 2001—2009 годах.

Комментарии
1
ПУМА
Третьим буш ?
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