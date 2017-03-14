Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Книга «Портреты мужества», в которой собраны картины кисти бывшего президента США Джорджа
Книга «Портреты мужества», в которой собраны картины кисти бывшего президента США Джорджа
В альбом вошли 66 портретов ветеранов американской армии, с которыми Буш общался в течение своей карьеры.
Я знаю лично каждого, кого нарисовал. Создавая портреты, я думал о происхождении этих людей, их службе, их ранениях и их восстановлении
Среди художников, которые наиболее сильно повлияли на его манеру,
Книга поступила в продажу 27 февраля. Она держится на первой строчке среди бестселлеров жанра
В 2014 году Джордж