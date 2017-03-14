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18:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Что стало с «Телепузиками» 20 лет спустя?

20 лет назад состоялась премьера популярной телепередачи для детей «Телепузики».

Тинки-Винки, Ляля, Дипси и По все еще полны жизни в новом сезоне сериала.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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