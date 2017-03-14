Что стало с «Телепузиками» 20 лет спустя?

Россиянам «замедлят» Google и YouTubeПоскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Шведские ученые: родители живут дольше бездетныхШведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.