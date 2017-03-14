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15:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская прокуратура запечатала «ядовитую трубу» в Рассохе

После жалоб жителей.

Свердловская прокуратура прикрыла цех по утилизации медицинских отходов компании «Энерго» в поселке Рассоха. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного надзорного ведомства, предприятие работало с нарушениями природоохранного, земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Опасным соседством, в частности, были недовольны собственники соседних огородов. Кроме того, в полукилометрах от ядовитой трубы располагаются земли ООО «Белоярское сельскохозяйственное объединение».

Как оказалось, участок под цехом не предназначен для размещения вредных предприятий. Согласно целевому назначению, там могут находиться производства, относящиеся к V классу опасности. ООО «Энерго» утилизировало медицинские отходы I-IV классов опасности, при этом не была установлена санитарная зона.

Требования прокуратуры о выселении опасного предприятия из поселка удовлетворил суд.

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