Свердловская прокуратура запечатала «ядовитую трубу» в Рассохе
После жалоб жителей.
После жалоб жителей.
Свердловская прокуратура прикрыла цех по утилизации медицинских отходов компании «Энерго» в поселке Рассоха. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Опасным соседством, в частности, были недовольны собственники соседних огородов. Кроме того, в полукилометрах от ядовитой трубы располагаются земли ООО «Белоярское сельскохозяйственное объединение».
Как оказалось, участок под цехом не предназначен для размещения вредных предприятий. Согласно целевому назначению, там могут находиться производства, относящиеся к V классу опасности. ООО «Энерго» утилизировало медицинские отходы
Требования прокуратуры о выселении опасного предприятия из поселка удовлетворил суд.