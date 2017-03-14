В Калининградской области хотят выплачивать материнский капитал за первого ребёнка

При рождении первого ребёнка планируют выплачивать 50 тысяч рублей.

Мы обсуждаем развитие системы поддержки для семьи, которая готовится родить и воспитывать ребёнка, и прежде всего хотели бы, конечно, внести в орбиту внимания своего по поручению губернатора молодые семьи. Это те семьи, которые могут родить первого, второго ребёнка, и желательно не после тридцати, как сегодня у нас зачастую происходит, — прокомментировала Майстер.

Она отметила, что эта идея обсуждалась с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным во время его визита в регион. «Сегодня мы предложили, идёт финансово-экономический расчёт, поступают различные предложения, в том числе и от общественных организаций, поэтому сегодня это стадия обсуждения», — заключила чиновник. В качестве мер поддержки также рассматривается помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. На сегодняшний день выплаты предоставляют семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. До 2018 года размер поддержки установлен на уровне 453 тысяч рублей.