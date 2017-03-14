В Калининградской области хотят выплачивать материнский капитал за первого ребёнка

При рождении первого ребёнка планируют выплачивать 50 тысяч рублей.
Мы обсуждаем развитие системы поддержки для семьи, которая готовится родить и воспитывать ребёнка, и прежде всего хотели бы, конечно, внести в орбиту внимания своего по поручению губернатора молодые семьи. Это те семьи, которые могут родить первого, второго ребёнка, и желательно не после тридцати, как сегодня у нас зачастую происходит, — прокомментировала Майстер.
Она отметила, что эта идея обсуждалась с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным во время его визита в регион. «Сегодня мы предложили, идёт финансово-экономический расчёт, поступают различные предложения, в том числе и от общественных организаций, поэтому сегодня это стадия обсуждения», — заключила чиновник. В качестве мер поддержки также рассматривается помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий.
Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. На сегодняшний день выплаты предоставляют семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. До 2018 года размер поддержки установлен на уровне 453 тысяч рублей.
Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребёнка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Деньги можно использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет, кроме тех случаев, когда средства расходуются на первоначальный взнос или погашение кредитов на жильё.