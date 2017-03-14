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18:05 (мск), источник: Publika.md

Почти полтора миллиона больных получат бесплатное лечение

Почти полтора миллиона жителей республики, страдающих инфекционными и хроническими болезнями, пройдут курс лечения бесплатно. Минздрав выделит на это около 80 миллионов леев.

Источник: Publika.md

Закупку лекарств будет контролировать Программа развития ООН. Первые партии медикаментов поступят в клиники до конца марта. Упор в этом году сделают на диагностику и лечение ВИЧ, венерических болезней, туберкулеза, диабета, психических расстройств и редких заболеваний.

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