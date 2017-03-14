Более 13 000 банок консервов уничтожено в Нижнем Новгороде

Более 13 000 банок рыбных консервов уничтожено в Нижнем Новгороде по решению суда, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В августе 2016 года при обследовании торговых павильонов на территории оптовой базы в Канавинском районе был выявлен факт реализации рыбных консервов с признаками контрафактности. Из незаконного оборота специалисты изъяли 13 255 единиц продукции, в отношении продавца возбудили уголовное дело по статье 14.10 КоАП Российской Федерации «Незаконное использование товарного знака», проведена экспертиза, в ходе которой было установлено, что изъятая продукция является контрафактной.

По решению суда, вся партия поддельных консервов была уничтожена.