Из-за ямочного ремонта под мостами в Ленинском районе образовалась пробка

Пробка образовалась из-за ямочного ремонта под мостами, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 14 марта, дорожные службы приступили к ремонту в Ленинском районе Челябинска с использованием холодного асфальтобетона. На данный момент автомобили стоят в многокилометровом заторе, начиная с проспекта Ленина.

Отметим, что глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил дорожникам уделить внимание гостевым маршрутам, а так же въездам в город со стороны Уфы, Троицка, Кургана и Екатеринбурга.