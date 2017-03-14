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16:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за ямочного ремонта под мостами в Ленинском районе образовалась пробка

Автомобили стоят от проспекта Ленина.

Пробка образовалась из-за ямочного ремонта под мостами, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 14 марта, дорожные службы приступили к ремонту в Ленинском районе Челябинска с использованием холодного асфальтобетона. На данный момент автомобили стоят в многокилометровом заторе, начиная с проспекта Ленина.

Отметим, что глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил дорожникам уделить внимание гостевым маршрутам, а так же въездам в город со стороны Уфы, Троицка, Кургана и Екатеринбурга.

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