История живущих в воронежском лесу сирот оказалась фейком

Полицейские обнаружили дом с фотографий «сирот из леса», которые оказались выдумкой. «Детей, проживающих без попечения родителей или опекунов», в ходе проверки найдено не было, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 14 марта.

— Информация, размещенная на сайтах информагентств о том, что в одном из районов Воронежской области на протяжении трех лет проживают в лесу дети-сироты, не имея родителей, либо иных законных представителей, не соответствует действительности, — рассказала официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Владелицей дома, который представлен как дом «сирот в лесу», является 58-летняя жительница города Воронежа, имеющая 23-летнюю дочь и 28-летнего сына. Как отметили в полиции, парень живет в этом доме в Острогожском районе.

— Инициированное размещение данным гражданином в социальных сетях информации о том, что он является сиротой, не соответствует действительности, — сообщили правоохранители.

По сведениям местных жителей, у парня есть определенные проблемы с психикой.

Информационную волну о «детях из леса» поднял петербургский волонтер Максим Данилов, который в начале марта приезжал в Воронежскую область. По словам общественника, он видел дом в лесу, девушку Свету и ее брата Диму.

Поводом для полицейской проверки стала информация от петербургского волонтера Максима Данилова. Волонтер рассказал, что после переписки и звонка Свете вылетел в Воронеж, чтобы помочь ей. Данилов с продуктами и вещами в сопровождении психолога приехал в район Воронежской области, который назвала девушка.

— Девочка выглядит старше своих 16 лет, вела себя грубо и агрессивно, явно неглупая, но неадекватная. Возможно, что-то с психикой, или она находилась под какими-то препаратами. Брату Диме на вид 13 лет, он заикался и тоже вел себя странно. Создавалось ощущение, что за нами кто-то наблюдает, что действиями подростков руководят взрослые люди. В этой истории явно что-то неладное, многое не сходится, — рассказал Максим Данилов журналисту РИА «Воронеж». — Детей надо спасать. Возможно, они в плену у неадекватных людей, бандитов. Дети на них работают, все это происходит возле границы с Украиной. Поэтому правоохранительным органам нужно действовать осторожно.

Волонтер уверял, что «дети существуют», что он «видел их своими глазами». Однако сфотографировать себя они не дали, в очередной раз показав нож.

История сироты Светы появилась в соцсети «ВКонтакте» еще в 2014 году. Девочка (или тот, кто писал в соцсети от ее имени) заявляла, что ей 14 лет, а ее «брату Лешке 16 лет». Первое сообщение в группе помощи «бездомным сиротам братишке и сестричке» появилось в «ВКонтакте» 26 мая 2014 года. Его авторы просили неравнодушных воронежцев «достать» строительный вагончик, грузовой контейнер или киоск, из которого они могли бы сделать себе временное жилище. Света рассказывала, что она с братом якобы живет в шалаше неподалеку от села Веретье Острогожского района. Собеседник по имени Светлана объяснила, что она боится попасть в «детбордель», как она называла интернат. В подтверждение своих слов автор просьбы разместила на своей странице «ВКонтакте» фотографию девочки. На вид ей около 8−10 лет, половину лица она закрывает листком бумаги с призывом о помощи.

В итоге в переписке Света попросила «не ломать голову» и положить деньги на телефон. Получив отказ, «сирота» перешла к обвинениям. Тогда, в 2014 году, журналисты РИА «Воронеж» пришли к выводу, что от имени девочки Светы действуют мошенники, цель которых — собирать деньги на телефонный счет. Сердобольные люди кладут автором душещипательной истории по 50−200 рублей, вероятно, уже три года.