Строящаяся спортивная база на Бору Нижегородской области может быть включена в официальный каталог команд FIFA
База команд представляет собой шестиэтажную гостиницу на 75 номеров и футбольное поле с натуральным газоном.
База команд представляет собой шестиэтажную гостиницу на 75 номеров и футбольное поле с натуральным газоном.
Как сообщает
«Это станет возможным и благодаря расположенному рядом с базой ФОКу “Красная горка”, где есть ледовая арена, игровой зал, бассейн. Таким образом, на Бору формируется новый спортивный кластер, — отметил замгубернатора. — Конечно, наличие такой базы даст возможность нижегородским спортсменам в самых современных условиях готовиться к крупным международным стартам — вплоть до Олимпийских игр».
Как отметил генеральный директор «Региональной управляющей компании» Олег Шувалов, одновременно на объекте смогут проживать до 150 спортсменов.
База команд представляет собой шестиэтажную гостиницу на 75 номеров и футбольное поле с натуральным газоном. Первые два этажа — пищевой блок,
Как сообщалось ранее, реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области планируется завершить до 1 декабря 2017 года.