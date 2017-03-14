Строящаяся спортивная база на Бору Нижегородской области может быть включена в официальный каталог команд FIFA

Как сообщает пресс-служба главы региона, несмотря на то, что спортивная база на Бору строится в преддверии ЧМ-2018, предполагается, что после ввода в эксплуатацию объект будет включен в официальный каталог баз команд FIFA — она станет «домом» не только для футболистов, но и многих других профессиональных спортсменов. Об этом на выездном совещании заявил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.

«Это станет возможным и благодаря расположенному рядом с базой ФОКу “Красная горка”, где есть ледовая арена, игровой зал, бассейн. Таким образом, на Бору формируется новый спортивный кластер, — отметил замгубернатора. — Конечно, наличие такой базы даст возможность нижегородским спортсменам в самых современных условиях готовиться к крупным международным стартам — вплоть до Олимпийских игр».

Как отметил генеральный директор «Региональной управляющей компании» Олег Шувалов, одновременно на объекте смогут проживать до 150 спортсменов.

База команд представляет собой шестиэтажную гостиницу на 75 номеров и футбольное поле с натуральным газоном. Первые два этажа — пищевой блок, спа-зона, медицинский центр, тренажерный и фитнес-залы, раздевалки для спортсменов. Остальные 4 этажа — жилой номерной фонд. «Этим летом мы введем одно футбольное поле, но в перспективе предполагается, что здесь можно будет разместить еще четыре поля», — сообщил Олег Шувалов.

Как сообщалось ранее, реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Химик» в Дзержинске Нижегородской области планируется завершить до 1 декабря 2017 года.