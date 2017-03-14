Делу о высаживании маленького екатеринбуржца из скорой не дали ход

Екатеринбургские прокуроры не выявили нарушений в действиях врачей, высадивших больного ребенка с отцом из машины скорой помощи прямо на Объездной дороге. Об этом «Уралинформбюро» заявила прокурор Светлана Кузнецова.

«В течение одного дня была организована проверка. Я, как прокурор города, вины в действиях медиков не усмотрела», — заявила Кузнецова.

Оказалось, что по дороге в больницу между отцом ребенка и врачами произошел спор о том, по какому пути необходимо ехать. Разгневанный мужчина вышел из салона и начал пинать автомобиль. В результате бригада уехала. Вместо них на место прибыла другая машина, однако от госпитализации родитель отказался.

По данному факту также проводят проверку следователи.