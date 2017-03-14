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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Между городами-организаторами Кубка Конфедераций пустят бесплатные поезда

Все города, которые будут участвовать в проведении Кубка Конфедераций-2017, свяжут бесплатные поезда для болельщиков.

Как сообщили в пресс-службе Транспортной дирекции ЧМ-2018 по футболу, по шести будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов, которые смогут перевезти более 160 тыс. болельщиков.

В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны. Кроме обычных мест, в каждом составе предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего, которые будут расположены в штабных вагонах.

За время проведения игр, бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров. Кубок Конфедерации пройдёт с 17 июня по 2 июля на стадионах четырёх городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. В Сочи состоится 4 игры — три матча групповой стадии турнира и один из полуфиналов.

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