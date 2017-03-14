Между городами-организаторами Кубка Конфедераций пустят бесплатные поезда
Все города, которые будут участвовать в проведении Кубка Конфедераций-2017, свяжут бесплатные поезда для болельщиков.
Все города, которые будут участвовать в проведении Кубка Конфедераций-2017, свяжут бесплатные поезда для болельщиков.
Как сообщили в
В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны. Кроме обычных мест, в каждом составе предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего, которые будут расположены в штабных вагонах.
За время проведения игр, бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров. Кубок Конфедерации пройдёт с 17 июня по 2 июля на стадионах четырёх городов России: Москвы,