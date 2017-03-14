Между городами-организаторами Кубка Конфедераций пустят бесплатные поезда

Как сообщили в пресс-службе Транспортной дирекции ЧМ-2018 по футболу, по шести будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов, которые смогут перевезти более 160 тыс. болельщиков.

В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны. Кроме обычных мест, в каждом составе предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего, которые будут расположены в штабных вагонах.