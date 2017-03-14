Световое шоу на Мамаевом кургане номинировано на «Событие года»
Фееричное шоу «Свет Великой Победы» вошло в список национальной премии сразу в трех номинациях.
Фееричное шоу «Свет Великой Победы» вошло в список национальной премии сразу в трех номинациях.
Мультимедийное шоу было создано в
Видеоинсталляция была совмещена с игрой света, музыкальным сопровождением и мощным голосом Левитана.
Световое шоу номинировали сразу по трем категориям: «Региональное событие года», «Лучшая креативная идея мероприятия», «Лучший видеопродакшн мероприятия».
В настоящее время на сайте национальной премии запущено народное голосование. Отдать свой голос за инсталляцию «Свет Великой Победы» можно здесь.