Световое шоу на Мамаевом кургане номинировано на «Событие года»

Мультимедийное шоу было создано в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в дни празднования 71-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда монумент Родины-матери буквально «ожил» на глазах нескольких десятков тысяч зрителей.

Видеоинсталляция была совмещена с игрой света, музыкальным сопровождением и мощным голосом Левитана.

Световое шоу номинировали сразу по трем категориям: «Региональное событие года», «Лучшая креативная идея мероприятия», «Лучший видеопродакшн мероприятия».

В настоящее время на сайте национальной премии запущено народное голосование. Отдать свой голос за инсталляцию «Свет Великой Победы» можно здесь.