В Сергиевске начало работать мобильное офтальмологическое отделение
В понедельник, 13 марта, в с. Сергиевск начало работать мобильное офтальмологическое отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского.
В понедельник, 13 марта, в с. Сергиевск начало работать мобильное офтальмологическое отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского.
Жители Сергиевского района смогут посетить офтальмолога и провести диагностику и лазерное лечение до 24 марта.
До этого мобильный комплекс работал с 27 февраля по 10 марта в Новокуйбышевске. Здесь за девять рабочих дней осмотрели 382 пациента, 42 получили лазерное лечение.
Справка
Самарские офтальмологи ведут прием взрослого населения с сахарным диабетом, глаукомой, вторичной катарактой, макулодистофией и планируют принять в каждом населенном пункте около 400 человек. Запись на прием проводится у офтальмолога по месту жительства, прием бесплатный по полису ОМС.
Выездной мобильный комплекс Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского проводит прием больных в тех районах, где потребность в специализированной медицинской помощи особенно велика, сообщает