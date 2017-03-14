В Сергиевске начало работать мобильное офтальмологическое отделение

Жители Сергиевского района смогут посетить офтальмолога и провести диагностику и лазерное лечение до 24 марта.

До этого мобильный комплекс работал с 27 февраля по 10 марта в Новокуйбышевске. Здесь за девять рабочих дней осмотрели 382 пациента, 42 получили лазерное лечение.

Справка

Самарские офтальмологи ведут прием взрослого населения с сахарным диабетом, глаукомой, вторичной катарактой, макулодистофией и планируют принять в каждом населенном пункте около 400 человек. Запись на прием проводится у офтальмолога по месту жительства, прием бесплатный по полису ОМС.