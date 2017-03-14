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16:46 (мск), источник: Газета.Ру

Океанский лайнер нанес индонезийскому коралловому рифу ущерб на $2 млн

Британский круизный лайнер в Индонезии протаранил коралловый риф и снес его значительную часть.

Причиненный ущерб был оценен почти в $2 млн, а на восстановление самого рифа может уйти до ста лет, сообщает BBC.

4 марта лайнер Caledonian Sky весом более четырех тыс. тонн, принадлежащий британской компании Noble Caledonia, шел по маршруту мимо острова Вайгео и немного отклонился от курса. В итоге лайнер сель на мель, врезавшись в риф и повредив 1600 м² кораллов. Происшествие засняли на камеру находившиеся неподалеку дайверы. Чтобы корабль не повредил риф еще сильнее, его взяло на буксир судно из Соронга.

Произошедшее вызвало возмущение у индонезийцев: поврежденный риф считался одним из самых красивых в мире, кораллам понадобится много лет, чтобы вырасти снова. К счастью, столкновение не привело к загрязнению воды.

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