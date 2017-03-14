Океанский лайнер нанес индонезийскому коралловому рифу ущерб на $2 млн

Причиненный ущерб был оценен почти в $2 млн, а на восстановление самого рифа может уйти до ста лет, сообщает BBC.

4 марта лайнер Caledonian Sky весом более четырех тыс. тонн, принадлежащий британской компании Noble Caledonia, шел по маршруту мимо острова Вайгео и немного отклонился от курса. В итоге лайнер сель на мель, врезавшись в риф и повредив 1600 м² кораллов. Происшествие засняли на камеру находившиеся неподалеку дайверы. Чтобы корабль не повредил риф еще сильнее, его взяло на буксир судно из Соронга.

Произошедшее вызвало возмущение у индонезийцев: поврежденный риф считался одним из самых красивых в мире, кораллам понадобится много лет, чтобы вырасти снова. К счастью, столкновение не привело к загрязнению воды.