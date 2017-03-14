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16:41 (мск), источник: Интерфакс

Редкая для Беларуси белощекая казарка приземлилась в Лошицком парке Минска

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Редкий для Беларуси вид птиц — белощекая казарка — замечен в Минске, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

«В Беларусь залетел редкий для нашей страны вид птиц — белощекая казарка. На этот раз птица приземлилась прямо в Минске — в Лошицком парке», — отметили в АПБ.

Как рассказали в организации, белощекую казарку первым заметил на прогулке местный бердвотчер Максим Дадычин. Утром во вторник казарку проверил директор АПБ Александр Винчевский. «Птица ночевала на острове, затем слетела. Многие бердвотчеры тоже начали свое утро вторника с визита к казарке», — добавили в АПБ.

Белощекая казарка встречается в Беларуси только на пролете и очень редко. Миграционные пути этого вида также проходят мимо республики.

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