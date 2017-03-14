Воронежцы жалуются на огромные пробки на въезде в город

Автомобилисты сообщают, что большие заторы наблюдаются в районе Сити-парка «Град» каждый день. Наиболее трудная ситуация с пробками — на выходных.

— Почему не сделать дополнительную полосу на обочине, раз одну полосу перекрыли? — возмутился один из подписчиков группы «Типичный Воронеж» Владимир.

Как сообщают автомобилисты, причина дорожного затора — недавно начавшийся ремонт трассы А-134. Ранее дорожники сообщали, что он завершится к началу зимы 2017 года. За несколько месяцев на участке автодороги с 0 по 14 километр сделают дополнительную полосу, положат более прочный асфальт, переустроят коммуникации и оборудуют поверхностный водоотвод.

Кроме того, на 5 километре А-134 будет отремонтирована транспортная развязка. Капитальный ремонт в обратном направлении будет проводиться в 2018 году.