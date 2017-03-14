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17:21 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы жалуются на огромные пробки на въезде в город

Водители Воронежа пожаловались в соцсетях на огромные пробки, в которых подолгу приходится стоять при въезде в город со стороны Москвы. Причина этому — ремонт трассы А-134.

Автомобилисты сообщают, что большие заторы наблюдаются в районе Сити-парка «Град» каждый день. Наиболее трудная ситуация с пробками — на выходных.

— Почему не сделать дополнительную полосу на обочине, раз одну полосу перекрыли? — возмутился один из подписчиков группы «Типичный Воронеж» Владимир.

Как сообщают автомобилисты, причина дорожного затора — недавно начавшийся ремонт трассы А-134. Ранее дорожники сообщали, что он завершится к началу зимы 2017 года. За несколько месяцев на участке автодороги с 0 по 14 километр сделают дополнительную полосу, положат более прочный асфальт, переустроят коммуникации и оборудуют поверхностный водоотвод.

Кроме того, на 5 километре А-134 будет отремонтирована транспортная развязка. Капитальный ремонт в обратном направлении будет проводиться в 2018 году.

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Воронежцы жалуются на огромные пробки на въезде в город
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