На востоке Китая обнаружена гробница, которой более 700 лет

Гробница имеет форму судна, ее высота составляет 1,6 м, длина — 3,7 м, она построена из керамических кирпичей времен династии Сун (960−1279 годы). На месте раскопок было найдено бронзовое зеркало квадратной формы, два глазурованных глиняных кувшина, две погребальные надписи и фарфоровые обломки.

Древнее захоронение обнаружили строители во время выемки грунта. Погребение является одним из самых редких, хорошо сохранившихся древних захоронений династии Сун, обнаруженных в последние годы в провинции Аньхой.