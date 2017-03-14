На востоке Китая обнаружена гробница, которой более 700 лет
14 марта, Пекин /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. В провинции Аньхой на востоке Китая обнаружена древняя гробница, которой более 700 лет.
14 марта, Пекин /БЕЛТА — Жэньминь Жибао/. В провинции Аньхой на востоке Китая обнаружена древняя гробница, которой более 700 лет.
Гробница имеет форму судна, ее высота составляет 1,6 м, длина — 3,7 м, она построена из керамических кирпичей времен династии Сун (960−1279 годы). На месте раскопок было найдено бронзовое зеркало квадратной формы, два глазурованных глиняных кувшина, две погребальные надписи и фарфоровые обломки.
Древнее захоронение обнаружили строители во время выемки грунта. Погребение является одним из самых редких, хорошо сохранившихся древних захоронений династии Сун, обнаруженных в последние годы в провинции Аньхой.