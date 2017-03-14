В сети пожелали заболевшему Медведеву здоровья и хорошего настроения

О том, что премьер заболел гриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал глава государства.