Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
5 фантастических технологий продления жизни
Психологи определили, что значит «хороший человек»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
18:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Дворец спорта «Юность» в Иркутске открылся после большого ремонта

Воспитанники «Юности» — акробаты и гимнасты — вернулись в обновлённый зал. Тренироваться они будут теперь в комфорте и тепле. В честь такого события устроили большой праздник.

Эти юные спортсмены ежегодно выступают на чемпионатах России и мира. И практически всегда привозят награды. Во Дворце спорта «Юность» занимаются акробаты и гимнасты. Больше полугода они ждали, когда после большого ремонта откроются любимые спортивные залы.

— Я занимаюсь уже 11 лет, для меня это родной зал, второй дом. Я рад, что мы будем здесь тренироваться, — говорит воспитанник дворца спорта «Юность» Антон Цицарев.

14 марта здесь побывал мэр города Дмитрий Бердников. Экскурсию ему провели сами тренеры. Теперь в залах новые полы, отделка стен и освещение. А на специальном покрытии в гимнастическом зале можно проводить соревнования международного уровня. Городскому бюджету ремонт обошёлся почти в 30 миллионов рублей.

— Мы здесь работали столько лет, ожидали этого. Теперь так здорово. Ощущение полета душевного здесь, — говорит директор дворца спорта «Юность» Людмила Перетягина.

— Спортивное дополнительное образование — это вещи, без которых мы не можем. Их обязательно нужно поддерживать, обязательно развивать, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дворцу спорта «Юность» уже 50 лет. И это первый масштабный ремонт. Оценив новые условия для тренировок, гимнасты и акробаты пообещали, что теперь наград у них станет ещё больше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии РФ
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь