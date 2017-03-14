Дворец спорта «Юность» в Иркутске открылся после большого ремонта

Эти юные спортсмены ежегодно выступают на чемпионатах России и мира. И практически всегда привозят награды. Во Дворце спорта «Юность» занимаются акробаты и гимнасты. Больше полугода они ждали, когда после большого ремонта откроются любимые спортивные залы.

— Я занимаюсь уже 11 лет, для меня это родной зал, второй дом. Я рад, что мы будем здесь тренироваться, — говорит воспитанник дворца спорта «Юность» Антон Цицарев.

14 марта здесь побывал мэр города Дмитрий Бердников. Экскурсию ему провели сами тренеры. Теперь в залах новые полы, отделка стен и освещение. А на специальном покрытии в гимнастическом зале можно проводить соревнования международного уровня. Городскому бюджету ремонт обошёлся почти в 30 миллионов рублей.

— Мы здесь работали столько лет, ожидали этого. Теперь так здорово. Ощущение полета душевного здесь, — говорит директор дворца спорта «Юность» Людмила Перетягина.

— Спортивное дополнительное образование — это вещи, без которых мы не можем. Их обязательно нужно поддерживать, обязательно развивать, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дворцу спорта «Юность» уже 50 лет. И это первый масштабный ремонт. Оценив новые условия для тренировок, гимнасты и акробаты пообещали, что теперь наград у них станет ещё больше.