«Ремонт ремонта» центра Симферополя не удался

В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин, председатель Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашёв, глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев, уполномоченные сотрудники администрации города, представители фирм-подрядчиков, а также организаций, осуществляющих строительный надзор, — отметили в администрации крымской столицы. Контролёры совместно с представителями республиканских и городских властей осмотрели места проведения работ, а также проверили их организацию. В настоящее время уполномоченная экспертная организация по заказу управления капитального строительства администрации крымской столицы проводит расширенную экспертизу используемых стройматериалов, а также соблюдения технологии ведения работ.

Заключение эксперта ожидается в течение 30 дней, — сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Ждать недолго — месяц. Отметим, что сегодня главными критиками были общественники. Ранее сообщалось, что к 15 марта злополучный «ремонт ремонта» центра Симферополя должен быть завершен.