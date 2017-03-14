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17:43 (мск), источник: Крым Press

«Ремонт ремонта» центра Симферополя не удался

Сегодня состоялось выездное совещание в рамках контроля ведения ремонтных работ в центральной части города. Лейтмотив совещания: «ремонт ремонта» центра Симферополя не удался.

Источник: Крым Press

В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин, председатель Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашёв, глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев, уполномоченные сотрудники администрации города, представители фирм-подрядчиков, а также организаций, осуществляющих строительный надзор, — отметили в администрации крымской столицы. Контролёры совместно с представителями республиканских и городских властей осмотрели места проведения работ, а также проверили их организацию. В настоящее время уполномоченная экспертная организация по заказу управления капитального строительства администрации крымской столицы проводит расширенную экспертизу используемых стройматериалов, а также соблюдения технологии ведения работ.

Заключение эксперта ожидается в течение 30 дней, — сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Ждать недолго — месяц. Отметим, что сегодня главными критиками были общественники. Ранее сообщалось, что к 15 марта злополучный «ремонт ремонта» центра Симферополя должен быть завершен.

Комментарии
1
Сергей Бабчинский
На моей памяти это третий ремонт , может хватит денюшку мыть , за эти деньги можно десяток улиц , таких , как Будёного в идеал привести , не за то схватились отчимы города
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