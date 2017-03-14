«Ремонт ремонта» центра Симферополя не удался
Сегодня состоялось выездное совещание в рамках контроля ведения ремонтных работ в центральной части города. Лейтмотив совещания: «ремонт ремонта» центра Симферополя не удался.
Сегодня состоялось выездное совещание в рамках контроля ведения ремонтных работ в центральной части города. Лейтмотив совещания: «ремонт ремонта» центра Симферополя не удался.
В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин, председатель Комитета по экономической,
Заключение эксперта ожидается в течение 30 дней, — сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Ждать недолго — месяц. Отметим, что сегодня главными критиками были общественники. Ранее сообщалось, что к 15 марта злополучный «ремонт ремонта» центра Симферополя должен быть завершен.