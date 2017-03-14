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17:42 (мск), источник: АиФ Самара

ГИБДД Самары проверит тонировку автомобильных стекол

Светопропускание автостекол на соответствие требованиям технического регламента будет проверятся специальными приборами.

В Самаре пройдет рейд ГИБДД по выявлению автомобилей, стекла, которых покрыты тонировкой или пленкой с нарушением регламента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 15 марта, в 14.00, в Самаре, на пересечении проспекта Кирова и улици Победы пройдет рейд по выявлению нарушений водителями автомобилей, эксплуатируемых с нарушением требований по светопропускаемости стекол (тонировка, либо пленочное покрытие), установленных техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств».

Для выявления и фиксации автомобилей, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту, наряды ДПС Самара оснащены приборами для проверки светопропускаемости автомобильных стекол.

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