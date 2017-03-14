Крымчанам предлагают отстаивать свои права потребителей — будет открыта горячая линия

15 марта на телефонах Председателя Совета министров Республики Крым будет работать специальная горячая линия. Задача операторов — оказать разъяснительную помощь всем тем, у кого есть вопросы, связанные с их правовым статусом покупателей товаров и получателей услуг.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 по телефонным номерам: 08005060001 (со стационарных телефонов) — многоканальный телефон, бесплатный;.

88005060001 (с мобильных телефонов) — многоканальный телефон бесплатный.