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18:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столичном зоопарке проснулись медведи

Гималайских медведей и их бурую соседку можно увидеть в уличных вольерах в павильоне «Остров зверей».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Медведи, живущие в столичном зоопарке, почувствовали весеннее тепло и вышли из зимней спячки. Бурая самка и её соседи — гималайские медведи — уже перебрались в уличные вольеры «Острова зверей».

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Зиму животные провели в благоустроенных берлогах во внутренних помещениях, а теперь выходят греться на солнце. Первое время гуляют они недолго.

Обычно медведи ложатся спать в то время, когда появляется постоянный снежный покров. В зависимости от ареала обитания длительность их спячки от 2,5 до шести месяцев. Сон у медведей чуткий, при этом температура тела у них не падает, и если зверя потревожить, то он может легко проснуться. По этой причине сотрудники зоосада рядом с берлогами стараются вести себя потише.

До этого в зоопарке пробудились после долгой спячки сурки. Первые несколько недель после сна они почти не питаются, используя жировые запасы. Затем, немного откормившись, зверьки начинают чистить и ремонтировать свои жилища.

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