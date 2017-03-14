В Новокуйбышевске проводится проверка по обращению в больницу семи учеников

Прокуратура Новокуйбышевска организовала проверку по факту обращения в больницу семи учащихся школы № 4, сообщает надзорное ведомство.

В понедельник, 13 марта, в центральную городскую больницу Новокуйбышевска с жалобами на головокружения и тошноту обратились семь учащихся общеобразовательной школы № 4.

В этот же день прокуратура города совместно с администрацией Новокуйбышевска провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором были заслушаны специалисты департамента экологии, образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, представители заводов АО «ННК», АО «НК НПЗ».

По информации главного врача больницы, при обследовании детей признаки отравления не обнаружены.

Лабораторией департамента экологии Новокуйбышевска, сотрудниками Роспотребнадзора произведен забор воздуха в трех точках города.

Представители заводов АО «ННК», АО «НК НПЗ» сообщили, что технологический процесс производства не нарушен, предприятия работают в штатном режиме, по мониторингу ПДК не обнаружено.

В настоящее время прокуратура Новокуйбышевска проводит по данному факту проверку.